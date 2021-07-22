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الأرصاد تحذر من طقس رابع أيام عيد الأضحي المبارك

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية من غربية الي شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية من شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.أ
الأرصاد تحذر من طقس رابع أيام عيد الأضحي المبارك
الأرصاد تحذر من طقس رابع أيام عيد الأضحي المبارك
الأرصاد تحذر من طقس رابع أيام عيد الأضحي المبارك
الأرصاد تحذر من طقس رابع أيام عيد الأضحي المبارك

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