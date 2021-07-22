الموت يفجع فنانة سورية شهيرة

أعلنت الفنانة شكران مرتجي، عن وفاة والدة الفنانة سلافة معمار، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "مرتجي" قائله: "والدة الصديقة والنجم الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأضافت: "تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي"،التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف.. الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا".



وشاركت الفنانة سلافة معمار في عدد كبير من الأعمال الفنية وتدرجت في الأدوار حتى أصبحت تؤدي أدوار البطولة الأولى. وشكل دورها في مسلسل "زمن العار"عام 2009 نقطة تحول في مسيرتها الفنية.







