باحث اقتصادي: برنامج الإصلاح ساهم في تمكين الدولة من تنمية الصعيد

قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بصورة كبيرة في تمكين الدولة من تنمية الصعيد"، موضحا أنه بدون البرنامج لم يكن يتوافر القدرة المالية لدى الدولة للصرف على المناطق المهمشة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس أن الدولة حققت فوائض مالية وقامت بالصرف على المشروعات، ثم بعد ذلك بدأ برنامج حياة كريمة الذي يركز على محاربة الفقر، موضحا أن البرنامج يركز على المحافظات التي بها نسب فقر مرتفعة وهي محافظات الصعيد قنا، أسيوط، المنيا، وبني سويف.



وأوضح الباحث الاقتصادي:" تم إنشاء 9 مدن جديدة بالصعيد فضلا عن توفير العديد من فرص العمل ورفع وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين بجانب توفير فرص للمستثمرين وجامعات ومدارس"، معلقا: "بنفتح شرايين جديدة للصعيد.. وبنرفع الناس من تحت خط الفقر إلى أعلى خط الفقر".

