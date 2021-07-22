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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في الإمارات

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:12 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس 

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس في مصر غدًا انخفاضًا جديدًا فى درجات الحرارة، حيث تنخفض درجة الحرارة العظمى الأعلي في مصر غدًا إلى 42 درجة بدلاً من 43 درجة.

درجات الحرارة وحالة الطقس

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد استمرارا في الحرارة والرطوبة كما أن درجة الحرارة تكون شديدة على مدن ومحافظات جنوب البلاد.

حالة طقس الغد

وأشارت الهيئة إلى استمرار سقوط الأمطار فى أقصي الجنوب، وتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة على القاهرة وشمال البلاد والوجه البحري.

شديد الحرارة

وأضافت: "يكون الطقس غدًا الجمعة خلال ساعات النهار حارا رطبا في القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة فى السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويتوقع أن يكون الطقس خلال الليل معتدلا رطبا فى جميع أنحاء مصر".

أمطار خفيفة

وتابعت: "تسقط الأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين وأبوسمبل غدًا، وتكون الرياح نشطة على القاهرة وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتكون سرعتها بين 20 و13 عقدة، واتجاهها شمالي غربي".

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 35  24

الإسكندرية 31  23

الإسماعيلية 36  24

شبين الكوم 35  24

دمنهور 32  24

رفح 23  23

السلوم 29  23

دمياط 31  23

بورسعيد 23  24

طنطا 34  24

المنصورة 35  24

بني سويف 37  25

أسيوط 38  26

المنيا 37  25

الفيوم 37 24 

سوهاج 38 26 

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