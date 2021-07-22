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استقرار الأسهم الأمريكية مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
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لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما تلقت السوق بعض الدعم من عدد من تقارير النتائج الإيجابية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.7 نقطة إلى 34799.68 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.6 نقطة أو 0.06 بالمئة ليفتح على 4361.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 20.8 نقطة أو 0.14 بالمئة ليسجل 14652.724 نقطة.

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