الأردن تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 763 ألفًا و 106 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، و أوردته وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 468 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 745 ألفا و 551 حالة، بالإضافة لتسجيل 7 وفيات، ليصل مجموع الوفيات 9929 حالة.

وأشار البيان أنه تم إجراء 16955 فحصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8 ملايين و 292 ألفا و 733 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.36 %.



