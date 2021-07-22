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الأردن تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 763 ألفًا و 106 إصابات.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، و أوردته وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 468 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 745 ألفا و 551 حالة، بالإضافة لتسجيل 7 وفيات، ليصل مجموع الوفيات 9929 حالة.
وأشار البيان أنه تم إجراء 16955 فحصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8 ملايين و 292 ألفا و 733 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.36 %.

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