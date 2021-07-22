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كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، مع منافسه ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، يوم 24 أكتوبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو في كتالونيا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتوج فريق أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، وأنهى فريق ريال مدريد الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما حصل فريق برشلونة على المركز الثالث برصيد 79 نقطة.

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