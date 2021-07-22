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عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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وعد مسؤولو النادي الأهلي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتعاقد مع صفقة سوبر خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية في مصر.

تعاقد الأهلي مع صفقة سوبر 

وحقق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين كان آخرها أمام كايزر تشيفز بالمغرب.

من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من مسؤولي القلعة الحمراء ضم لاعب أجنبي سوبر على حساب المهاجم الزامبي والتر بواليا.

ويُفاضل مسؤولو القلعة الحمراء بين أكثر من لاعب فى الوقت الحالى لتدعيم مركز الجناح منهم سفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى وسيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي سياق متصل، توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي لضمه في الموسم الجديد بانتظار حسم المفاوضات مع الإدارة المغربية.

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