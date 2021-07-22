الجديد بقضية ذبح سيدة سدود بالمنوفية "علاقة عاطفية"





تمكنت قوات أمن المنوفية من فك لغز جريمة، ذبح سيدة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بالمنوفية بأول أيام العيد إلى أن المتهم كان تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها، وارتبط بها قبل زواجها.



وصرح مصدر أمني، إن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفيه وخطيب سابق للمجني عليها، موضحا أن الجاني تشاجر معها بمنزلها فقام بقتلها ذبحا، والحصول علي هاتفها المحمول والهروب من المنزل، وبتكثيف التحريات والبحث عن الهاتف المحمول تمكن فريق البحث الجنائي من فك لغز القضية.



مشيرا إلى أن فريق البحث الجنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، والعميد نبيل مسلم تفقد كاميرات المراقبة في قرية سدود محل الواقعة، وجرى إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة إلى أن تم ضبط المتهم والذي يعيش في نفس القرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما.



كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «م. ع.م» 24 عام، قهوجي ومقيم قرية سدود، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة على خلفية قيامة بقتل «إ.ع.م» 24 عاما، ربة منزل، مقيمة في نفس القرية، خلال أول يوم عيد الأضحى المبارك.



وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على قاتل سيدة قرية سدود، بعد جمع المعلومات التي أكدتها التحريات التي قامت بها وحدة مباحث منوف، بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث المركز.