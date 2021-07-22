Advertisements

مجلس مدينة مرسى مطروح: قادرون على استيعاب المصطافين (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المدينة بأكملها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس أن مديرية الصحة والإسعاف والمطافئ ومجلس المدينة بأكملها يتعاونون من أجل استقبال المواطنين الذين يتوافدون على المدينة خلال عيد الأضحى، معلقا: "قادرون على استيعاب الزيادة التي حدثت في المصطفين".

وأشار نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح إلى أن مرسي مطروح تتميز بأنها تتمتع بالمناطق الخلابة والجو الجميل خلال موسم الصيف، والشواطئ بها غير موجودة في محافظات أخرى، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من المحافظ للصحة والإسعاف بأن يكونوا متواجدين على الشواطئ، ويكونوا متمركزين على أغلب الشواطئ بحيث إذا حدثت حالات غرق أو إغماء أو شيء يقومون بإسعاف الحالة.

وتابع: "تم إنقاذ أكثر من حالة بسبب تواجد سيارات الإسعاف والفرق الطبية على الشواطئ"، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لمتابعة أي طارئ.

ونوه نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بأنه يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الشمسيات على الشواطئ، والمصطفين يرتدون الكمامة داخل الشاطئ، لافتا إلى أن الجميع متعاونون مع الجهاز في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس مدينة مرسى مطروح بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 37 دقيقة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطورات مثيرة في مستقبل كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

محمد الشناوي يُحقق أرقامًا مميزة مع منتخب مصر في الأولمبياد

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

05:50 م

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

08:10 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

07:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان