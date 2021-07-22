مجلس مدينة مرسى مطروح: قادرون على استيعاب المصطافين (فيديو)

قال المهندس محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المدينة بأكملها قبل عيد الأضحى المبارك.



وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس أن مديرية الصحة والإسعاف والمطافئ ومجلس المدينة بأكملها يتعاونون من أجل استقبال المواطنين الذين يتوافدون على المدينة خلال عيد الأضحى، معلقا: "قادرون على استيعاب الزيادة التي حدثت في المصطفين".



وأشار نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح إلى أن مرسي مطروح تتميز بأنها تتمتع بالمناطق الخلابة والجو الجميل خلال موسم الصيف، والشواطئ بها غير موجودة في محافظات أخرى، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من المحافظ للصحة والإسعاف بأن يكونوا متواجدين على الشواطئ، ويكونوا متمركزين على أغلب الشواطئ بحيث إذا حدثت حالات غرق أو إغماء أو شيء يقومون بإسعاف الحالة.



وتابع: "تم إنقاذ أكثر من حالة بسبب تواجد سيارات الإسعاف والفرق الطبية على الشواطئ"، مؤكدا أن هناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لمتابعة أي طارئ.



ونوه نائب رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بأنه يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الشمسيات على الشواطئ، والمصطفين يرتدون الكمامة داخل الشاطئ، لافتا إلى أن الجميع متعاونون مع الجهاز في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

