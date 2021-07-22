Advertisements

مبيعات المنازل في الولايات المتحدة تنتعش خلال يونيو

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
Advertisements

انتعشت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة خلال يونيو بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.

وقال اتحاد العقاريين الأمريكيين اليوم الخميس، إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط. واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل عند 5.90 مليون وحدة في يونيو.

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 22.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وغذت جائحة كوفيد-19 الطلب على المنازل إذ تحول ملايين الأمريكيين للعمل والدراسة عن بعد.

والمعروض كان شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن إذ تكافح شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الخشب والخرسانة.

كما يوجد نقص في الإمدادات من العمالة وقطع الأراضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء أن تصاريح بناء المنازل في المستقبل انخفضت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في يونيو.

أخبار تهمك

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 33 دقيقة

محمد الشناوي يُحقق أرقامًا مميزة مع منتخب مصر في الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

تطورات مثيرة في مستقبل كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ 40 دقيقة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

05:50 م

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

08:10 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

07:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان