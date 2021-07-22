هند عبدالحليم تستمتع بثالث أيام العيد في لبنان



المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

تألقت الفنانة هند عبدالحليم، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت "هند" في الصورة أمام شاطئ البحر بملابس صيفية، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية في لبنان.والجدير ذكره أن آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات"،التي حققت نجاحا كبيرا.