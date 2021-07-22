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نبيله عبيد تحتفل بزفاف ابنة الإعلامي سمير فقيه

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة نبيلة عبيد فيديو لها وهي تحتفل بزفاف ابنة صديقها الاعلامي سمير فقيه،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "عبيد" علي الصورة قائله:"من حفل زفاف الممثله الشابه ندى وعريسها سامي عصام نصر والعروسه الحلوه هي بنت صديق العمر الإعلامي والصحفي سمير فقيه علشان كده مقدرتش محضرش الفرح وكانت أجمل ليله مع كل الاحترازات الوقائية ومبرووك للعروسين".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد الدرامية مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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