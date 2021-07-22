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كريم محمود عبد العزيز:" اتكلمت مع أبويا بعد وفاته"

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حل الفنان كريم محمود عبد العزيز ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

روى كريم خلال اللقاء موقفا غريبا حدث له بعد وفاة والده الفنان محمود عبد العزيز بنحو عام تقريبا، مشيرا إلى أن هذه الواقعة أثارت تساؤلات كثيرة بداخله، ولا يجد لها تفسيرا حتى الآن، ولا يدري هل هي حقيقية أم لا.

أوضح كريم أنه رأى والده وتحدث معه في اليقظة وليس الحلم، قائلا: "كنت نايم والمفروض اصحى عندي تصوير، ففجأة لقيت أبويا بيصحيني.. بس كلام بدون لمس.. وبيقولي اصحى صباح الفل وأنا بصيت له ومش متفاجئ وبتعامل على إنه عادي هو لسه صاحي وجاي يصحيني.. قالي صباح الفل فرديت عليه.. قالي قوم خد دش حلو كده وروح التصوير بتاعك.. قعدت وبعدين قال حاجة ضحكتني فضحكت ولفيت وشي وأنا بضحك وبلف وشي تاني ناحيته ملقتهوش".

تابع: "كل ده حصل وأنا صاحي مش نايم.. لحظة لما ملقتهوش أدركت إن هو ميت وأنا صاحي فا ازاي ده.. الأغرب إن بعد فترة كبيرة من الموقف ده بيتر ميمي كلمني على فيلم موسي.. بقرأ السيناريو لقيت نفس اللي حصل بيني وبين أبويا مكتوب هو هو بنفس تفاصيله في مشهد في الفيلم، إن البطل بيشوف أبوه المتوفى جايله وهكذا".

اختتم كريم حديثه قائلا: "ده خلاني اتأثرت وعيطت لما قرأت المشهد.. ووقت التصوير لما بصيت لعم صلاح عبد الله غصب عني اتأثرت واستدعيت نفس اللي حصل لما شوفت أبويا وأنا صاحي".

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فيلم موسى ثاني أيام عيد الاضحي الاصحى

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