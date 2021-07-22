"ليالي تراثية" وسهرات فنية احتفالاً بالعيد على قناة اقرأ





تعرض قنوات اقرأ الفضائيةالليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف برنامج "ليالي تراثية" والذي يسلط الضوء على الفلكلور الشعبي السعودي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.





البرنامج يقدمه الإعلامي وائل رفيق ويستضيف فيه نخبة من المتخصصين في التراث الشعبي السعودي للحديث عن الفنون والرقصات الشعبية المشهورة كالعرضة السعودية والسامري والدوسري والخبيتي والخطوة الجنوبية ودمة عسير والعجل واللون البحري المنتشر على مناطق ساحل البحر الأحمر ويشارك في الحلقات مجموعة من الفرق الشعبية المتنوعة التي تقدم هذه الفنون الشعبية الاصيلة.



