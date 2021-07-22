Advertisements

"ليالي تراثية" وسهرات فنية احتفالاً بالعيد على قناة اقرأ

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تعرض قنوات اقرأ الفضائيةالليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف برنامج "ليالي تراثية" والذي يسلط الضوء على الفلكلور الشعبي السعودي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. 

البرنامج يقدمه الإعلامي وائل رفيق ويستضيف فيه نخبة من المتخصصين في التراث الشعبي السعودي للحديث عن الفنون والرقصات الشعبية المشهورة كالعرضة السعودية والسامري والدوسري والخبيتي والخطوة الجنوبية ودمة عسير والعجل واللون البحري المنتشر على مناطق ساحل البحر الأحمر ويشارك في الحلقات مجموعة من الفرق الشعبية المتنوعة التي تقدم هذه الفنون الشعبية الاصيلة. 

كما تقدم القناة في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل سهرات فنية لفرقة المرعشلي الشامية مع  باقة من الاناشيد والاهازيج الشامية والمصرية والمغربية.

أخبار تهمك

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ ساعة و 15 دقيقة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مثيرة في مستقبل كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

محمد الشناوي يُحقق أرقامًا مميزة مع منتخب مصر في الأولمبياد

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

05:50 م

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

08:10 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

07:32 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان