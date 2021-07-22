محمد الشناوي يُحقق أرقامًا مميزة مع منتخب مصر في الأولمبياد

حقق حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، أرقاما مميزة، بمشاركته مع المنتخب الأولمبي المصري أمام إسبانيا، اليوم الخميس، في افتتاح دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وبات الشناوي، أول حارس مصري يشارك في الأولمبياد وكأس العالم، بعد مصطفى كامل منصور، حارس مرمى الأهلي السابق، حيث خاض منافسات مونديال 1934 في إيطاليا، بجانب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ألمانيا عام 1936.

وأصبح الشناوي، أول حارس مصري يشارك في كل البطولات الكبرى، حيث شارك في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، وفي أولمبياد طوكيو، وكأس العالم للأندية الأخيرة، وكأس الأمم الإفريقية 2019، ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد حصد مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، وبالتالي سيشارك في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، للمرة الثانية في مسيرته.

وانتهت مواجهة مصر وإسبانيا التي تدخل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي.



