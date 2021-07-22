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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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فرض التعادل بدون أهداف كلمته على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه البنك الأهلي في المواجهة المقامة على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات في تشكيل فريقه نظرًا لمشاركة عدد من لاعبيه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقامة في اليابان.7

البداية الهجومية الأولى في اللقاء كانت من جانب الضيوف حيث سدد محمد حامد كرة في الدقيقة 2 من على حدود منطقة جزاء الأهلي لكنها مرت بعيدة عن مرمى علي لطفي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 9 أشهر حكم المباراة عبد العزيز السيد البطاقة الصفراء الأولى في المباراة وكانت من نصيف فادي فريد مهاجم البنك الأهلي بعد تدخله القوي على أقدام حمدي فتحي في وسط الملعب.

ومرر علي معلول كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 22 أمسكها محمود الزنفلي حارس مرمم البنك الأهلي دون خطورة على مرماه.

وفي الدقيقة 16 مرر محمد مجدي أفشة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ارتقى لها محمود كهربا برأسه لكن أحمد الزنفلي حارس المرمى تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه منقذًا فريقه من فرصة خطيرة.

وحصل محمد هاني على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي بعد تدخل قوي من عاصم صلاح نفذها الدولي التونسي علي معلول ليتدخل محمود الزنفلي في الوقت المناسب ويبعدها عن منطقة جزاء فريقه.

وأطلق عمرو السولية تصويبة قوية في الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الزنفلي حارس البنك الذي واصل الدفاع عن مرماه ببراعة وتصدى للكرة.

وسقط فادي فريد في منطقة جزاء الأهلي بعد احتكاك بعمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر حيث طالب مهاجم البنك بركلة جزاء لكن عبد العزيز السيد حكم اللقاء طالب باستكمال اللعب دون احتساب أي شيء بعد التأكد من تقنية الفيديو المساعد "فار".


وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق أرسل بدر بانون مدافع الأهلي كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها جونيور أجاي، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر للزنفلي وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب القميص الأحمر من أجل التسجيل.

وحصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42 نفذها علي معلول ارتطمت بحائط الصد لتتحول إلى ركلة ركنية الذي نُفذت بطريقة ذكية لكن دفاع البنك الأهلي نجح في التعامل معها وأبعد الكرة عن منطقة جزاءه.

وسدد عمرو السولية في الدقيقة 43 كرة أرضية اصطدمت بحمدي فتحي لتغير اتجاهها وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس البنك الأهلي وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين.

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في أولمبياد طوكيو البنك الأهلي الأهلي والبنك الأهلي

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