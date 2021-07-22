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مشرف توزيع اللقاحات بدمياط: لم نسجل أي مضاعفات لحالات كورونا (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وجه الدكتور إيهاب محمود المشرف العام علي مقرات توزيع اللقاحات والفرق المتنقلة في دمياط، الشكر للحكومة على توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين مجانا بكافة انحاء الجمهورية، وتوفير التجهيزات الطبية في جميع مراكز اللقاحات والتوسع في عدد المراكز.

وقال خلال لقاء خاص مع قناة " إكسترا نيوز"، اليوم الخميس إن هناك 8 مراكز لتوزيع اللقاحات في دمياط، و6 فرق متنقلة على مستوى المحافظة، وإسعاف منزلي لتوزيع اللقاحات على غير القادرين على الوصول للمراكز لأسباب طبية أو غيرها.

وحول آلية عمل مراكز اللقاحات خلال أيام عيد الأضحى قال إن عمليات الحصول علي لقاح كورونا تسير بشكل طبيعي من خلال تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، ومن ثم التوجه للمركز الذي تم تحديده عبر الموقع والحصول علي اللقاح بالبطاقة الشخصية.

وتابع:" هناك 3 أنواع متاحة من لقاح كورونا وهي سينوفارم وأسترازينكيا وسينوفاك، لافتا أنه بعد الحصول علي الجرعة الأولى يتم تحديد موعد الجرعة الثانية للمواطن والتي تكون من نفس نوع اللقاح".

وأشار إلى أن هناك عيادة ما بعد التطعيم حيث يتم متابعة حالات حال حدوث أى مضاعفات، مؤكدا أنه لم يسجل حتى الأن أى مضاعفات للحالات التي تلقت لقاح كورونا.

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