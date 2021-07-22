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شاهد.. عاطل ينتقم من سائق توكتوك بـ ٣ طلقات في الرأس بالدقهلية (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أقدم عاطل فى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باطلاق النار على سائق توكتوك حيث اصابه ب٣ طلقات بالرأس اودت بحياته، أثناء وقوفه على الطريق العام بالقرية.

وتلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بمقتل سائق توكتوك بطلق نارى بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم عبدالحميد الشورى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد ح ع 22 سنة، سائق توك توك، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام.

واوضحت التحريات عن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وقف أمام كوبرى ام حسن بالقرية، وقام بإطلاق النار على المجنى عليه بالرأس، وفر هاربا.

وتبين أن هناك خلافات قديمة بين المتهم والمجنى عليه، منذ عدة أشهر، حيث حضر المجنى عليه واقعة تعدى آخرين على المتهم وضربه وشاهد الواقعة كاملة، فقرر المتهم الانتقام من المجنى عليه، فتربص له أثناء وقوفه على الكوبرى بالقرية، وبعد أن شاهده قام باطلاق النار عليه.

وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة

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