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للمرة الثانية.. غرق شاب في شاطئ الزهور بالإسكندرية

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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توفي شاب، اليوم الخميس، نتيجة غرقه في شاطئ الزهور بمنطقة اهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بغرق شاب يدعى "م. س" 25 عام بشاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية للبحث عن الغريق في مياه البحر، وأتضح أن الشاب من خارج الإسكندرية وتحديدا حلون بالقاهرة، وأنه غرق ظهر اليوم الخميس، وجار البحث عن جثته.

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