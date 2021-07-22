تعرف على موانع تلقي لقاح فيروس كورونا (فيديو)



وقال خلال لقاء خاص مع قناة " إكسترا نيوز"، اليوم الخميس إن موانع الحصول على لقاح كورونا "قليلة" أبرزها التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا خلال 3 شهور السابقة لموعد تلقي اللقاح، والحمل والرضاعة.



وتابع المشرف العام علي مقرات توزيع اللقاحات والفرق المتنقلة في دمياط: "من بين الموانع إيضا محاولة الحمل خلال سنة"، مؤكدا أنه لا يوجد أى مضاعفات للقاح فيروس كورونا على أصحاب الامراض المزمنة بل بالعكس مخصص لهم اللقاح لحمايتهم من الوباء.



وحول الفترة البينية بين اللقاحات قال: "بالنسبة للقاح استرزنيكا المدة بين الجرعة الاولى والثانية 3 أشهر بينما "سينوفارم" و"سينوفاك" المدة بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوم".



ونوه بأنه في حالة التخلف عن الموعد المحدد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح مسموح له فترة 3 أيام ولكن بعدها يتصل بالخط الساخن 15335 لتحديد موعد آخر فورا أما في حالة تلقي الجرعة الثانية مسموح له فترة أسبوع سماح ولكن بعدها يتصل بالخط الساخن لتحديد موعد آخر.



أوضح الدكتور إيهاب محمود المشرف العام علي مقرات توزيع اللقاحات والفرق المتنقلة في دمياط، موانع تلقي لقاح فيروس كورونا.