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آخر تطورات صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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يسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى حسم صفقة نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن يبدو أن الصفقة ستأخذ الكثير من الوقت قبل أن تنتهي بشكل رسمي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد لا يُمانع من رحيل مدافعه الفرنسي رافائيل فاران هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد وذلك من أجل رفع ميزانية الفريق الملكي، وتجنب رحيل اللاعب الصيف المقبل بشكل مجاني، حيث ستبلغ صفقة انتقال اللاعب إلى اليونايتد هذا الموسم  50 مليون يورو على الأقل.
 
وتابعت الصحيفة الإسبانية :"دفع ريال مدريد لفريق “لينز” منذ العقد الماضي 10 مليون يورو فقط للتعاقد مع اللاعب، ولكن سيتسمر فريق مانشستر يونايتد التفاوض بشأن سعر اللاعب، حيث يعتقد الفريق الإنجليزي أنه يمكنهم الوصول لإتفاق بسعر أقل، نظراً لأنه متبقي 11 شهر فقط من عقد اللاعب مع الفريق الملكي".
 
ويأمل فاران في إصلاح مستقبله بقدر الإمكان، ولكنه يبدو أنه سيعود من إجازته للتدريب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، ويتابع فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد حالة اللاعب، وليس من المتوقع إن يكون فاران متاح الموسم المقبل، ولكنه يسعي لمعاملة فاران كأي لاعب آخر حتي يحدد مستقبله.
  
“ولا يتمني نجم الفريق الملكي رحيله عن الريال في صفقة مجانية الموسم المقبل، حيث ذلك يضمن للاعب حصوله على عقد أفضل في مانشستر يونايتد او أي نادٍ آخر. ولكنه يسعي لتجديد عقده مع الفريق الملكي إذا كان يتناسب العرض ميزانية اللاعب الثقيلة، أو العرض الذي حصل عليه اللاعب من فريق مانشستر يونايتد وهو أفضل من عرض الملكي المقدم له قبل يورو ٢٠٢٠.

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