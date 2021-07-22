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عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى حسم ملف التعاقد مع بديل الدولي التونسي فرجاني ساسي والذي قرر الرحيل عن القلعة البيضاء وعدم تمديد عقده.

وأشار مصدر داخل القلعة البيضاء إلى وجود مفاضلة بين ثلاثة من أبرز الأسماء لتعويض الدولي التونسي وهم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز ومهند لاشين نجم طلائع الجيش ويوسف آيت لاعب موناكو الفرنسي السابق.

ويدرس كارتيرون جميع الخيارات المتاحة في الوقت الذي يفكر فيه بالتعاقد مع لاعب محلي وصفقة أخرى أجنبية لترميم منطقة وسط الملعب.

يُذكر أن فرجاني ساسي سبق وأن رحل عن القلعة البيضاء ورفض إستكمال عقده بسبب الخلافات المالية بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.

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