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سمية سالم تطرح أغنيه "أنا مش بغير" على يوتيوب

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت المطربة الشاةه سمية سالم أغنيه أَنَا مش بغير عبر موقع يوتيوب منذ قليل أغنيه انا مش بغير من كلمات على خلف الحان كريم ترك توزيع ياسر ماجد ميكس وماستر إسلام غلاب.

الجدير بالذكرأن سمية السالم، بدأت مشوارها الغنائي في عام 2016، وذلك من خلال العديد من الأغاني منها أغنية «روح يلا مع السلامة»، التي طرحت عبر قناة مزيكا الفضائية، لتكون الأغنية الجديدة ضمن سلسلة من الأغاني التي ستقدمها الفترة المقبلة.وسمية السالم، لها عدة تجارب كممثلة حيث شاركت في أكثر من عرض مسرحي مثل «سلطان الغلابة»، أمام الفنان الراحل أحمد راتب، وشاركت في الأفلام المستقلة وكانت بطلة فيلم «حدث بالفعل».

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