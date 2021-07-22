ثالث أيام عيد الأضحى.. ألعاب وهدايا الأطفال تغزو شوارع المنوفية





تشهد محافظة المنوفيةمنذ أول أمس، احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط فرحة كبيرة من أبناء المحافظة، والذين خرجوا للشوارع للاحتفال بالعيد، كما خرج الأطفال للعب واستخدام الألعاب الموجودة بـ الحدائق العامة أو الملاهى الشعبية،وذلك احتفالًا بالعيد.



وخرج عدد كبير من أبناء المحافظة للاحتفال بالعيد، ومنهم من خرج للحدائق والمتنزهات، ومنهم من ذهب لمحال الأطعمة لتناول المأكولات كالفسيخ والكشرى وغيره من الأطعمة، بينما خرج عدد منهم للشواطئ هربًا من ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها المحافظة هذه الأيام، بينما كان للأطفال النصيب الأكبر من مظاهر الاحتفال بالعيد حيث خرج بعضهم مع الأصدقاء للهو واللعب سويا بالشوارع والحدائق، ومنهم من توجه مع عائلته للحدائق والملاهى، وحرص كثير من أولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية لأبنائهم أثناء لعبهم لتسجيل لحظات الفرحة هذه.







تنتشر الهدايا وألعاب الأطفال فى شوارع المنوفية بثالث أيام عيد الأضحى، حيث انتشر الباعة الجائلون بالشوارع لبيع الألعاب والهدايا للأطفال فى أيام العيد، وأقبل الأطفال بنسبة كبيرة على شراء الألعاب وهم يشعرون بالفرحة والسعادة.



وافترش الباعة الجائلون الأرصفة والشوارع المحيطة بالحدائق العامة إضافة إلى أماكن متفرقة من الشوارع بالكثير والكثير من الألعاب المتنوعة والمختلفة الألوان والأسعار لبيعها للأطفال ليحتفلوا بعيد الأضحى ٢٠٢١ فى ثالث أيامه.