الفجر ترصد التفاصيل الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته بطوخ (صور)

قالت زوجة عم "محمد أحمد" ضحية زوجته بقرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إنهم لم يعلموا بوجود خلافات بين محمد وزوجته، مؤكدة أنها لا تعلم سبب قيام الزوجة بذلك، مشيرة إلى أن العائلة لم تكن تتصور أن تقوم الزوجة بهذه الجريمة.



وأضافت أن محمد كان علاقته جيدة جدا بزوجته، وأن والدته اتصلت وأخبرتنا أن محمد يفارق الحياة"، مشيرة إلى أنها كانت أول شخص من خارج المنزل تدخل وفوجئت أن محمد مصاب بالسكين في صدره.



وأوضحت زوجة عم المجني عليه، أن "محمد" كان دائم توفير كافة احتياجات زوجته، وآخرها عباية جرى شراؤها من على الإنترنت بألف وخمسمائة جنية، وكان حاجز لها مصيف في شرم الشيخ وقامت بشراء مستلزمات المصيف".



وأضافت، أن الزوجة كانت ودودة معهم وكانت على تواصل دائم معهم وكانت تحضر معهم كافة المناسبات، مضيفا أن المتهمة قامت بتمثيل الجريمة، لافتة إلى أن طفلتهما تعانى من حالة انهيار عصبي كبير ولم تخلد إلى النوم منذ ذلك اللحظة.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسائل ومنشورات خاصة بالزوج الذي قتلته زوجته بسبب مصروف المنزل والعيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ بمحافظة القليوبية.



واجتاحت موجة من الغضب بين المستخدمين بسبب رسائل الحب والغرام التي أهداها الزوج لزوجته المتهمة، قائلين "إنها لا تستحقه مطالبين بأقصى العقوبة المتهمة".



وتداول البعض منشورا للزوج الضحية يوجه فيه رسالة غرامية لزوجته المتهمة، قائلا "وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، بينما كتبت الزوجة تعليقًا على إحدى صوره، "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".



وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلان، أحدهما رضيع، والآخر 4 سنوات.



أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس "ر.س"، 25 عاما، ربة منزل، والمقيمة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهمة بقتل زوجها المحاسب، نتيجة الخلاف على متطلبات المنزل ومصروفات العيد، بواسطة سلاح أبيض وجهته لصدره بمطبخ المنزل فسقط غارقا فى دمائه على الفور.



وأدلت المتهمة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، موضحة أنها كانت تدافع عن نفسها، حيث انهال زوجها عليها بالضرب بعد مطالبتها له بمصروفات المنزل والعيد، مشيرا إلى أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها، ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد.



وأوضحت: "طالبته بمبلغ مالى إضافى لمستلزمات العيد، لكنه رفض، فنشبت بيننا مشاجرة، حاول خلالها التعدي عليا، فدافعت عن نفسى بسكين كان في يدى خلال تواجدنا في المطبخ، فلم أشعر إلا والسكين فى صدره ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال".



وتابعت: "لم أقصد قتله، وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربى، فلم أدر بنفسى إلا وأنا أغرس السكين فى صدره، ولم أتوقع أنى طعنته وتسببت فى وفاته".



وكانت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت مصرع محاسب على يد زوجته، إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، فاستلت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.



على الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لمكان الواقعة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر س"، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها "م أ ع"، 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا، وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ واستلت سكينا وطعنته فى صدره، فسقط على الفور جثة هامدة.



جرى تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على نيابة مركز شرطة الخانكة، أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

