التصريح بدفن مُسنة قتلها نجلها في إمبابة

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة مُسنة قتلت على يد نجلها بإمبابة، بعد تسديد طعنتين في رقبتها.





وكشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل ذبح سيدة على يد نجلها بمنطقة إمبابة، أن المتهم سدد طعنتين في رقبة والدته المُسنة.





وأفادت التحقيقات، بأن المتهم قتل والدته أمام شقيقه الأصغر، بعد خلاف ومشاجرة بينهما، حيث فر هاربًا إلى أحد الشوارع القريبة لمكان الحادث، واستغاث الشقيق الأصغر بالجيران، حتى تم إسعاف والدته، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.



