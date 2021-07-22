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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة (أسماء)

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، بينما أصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الزراعى الإسكندرية - القاهرة امام محطة وقود، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم.

المصابون هم: أحمد وحيد حماد، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كريم شحات الديب، 24 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على محمود البسومي، 20 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، عوض كرم حرفوش، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد توفيق طعيمة، 32 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد محمد مبروك، 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لؤي حمدى أحمد، 22 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حسام محمد علي، 18 عاما، جروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، بينما توفي على حمدى عبد السلام، 25 عاما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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