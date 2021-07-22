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أصالة تتألق بفستان أبيض قبل حفلها في ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت المطربة أصالة عدد من الصور قبل حفلها اليوم بأبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة في إطلالتها لحفل اليوم بفستان أبيض، وميك أب صاخب، حيث أبهرت الجمهور من خلال ذلك، وكتبت تعليقا على الصور قائله: "لقطات قبل الحفل".

وكانت النجمة أصالة نصرى قد طرحت مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" والتى أهدتها إلى أهل مصر، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

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