حادثتين غرق داخل شواطئ الإسكندرية في أيام عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل



كما شهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندري حادث غرق اليوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.



تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بغرق شاب يدعى "م. س" 25 عام بشاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية.



وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية للبحث عن الغريق في مياه البحر، وأتضح أن الشاب من خارج الإسكندرية وتحديدا حلوان بالقاهرة، وأنه غرق ظهر اليوم الخميس، وجار البحث عن جثته.



وتشهد شواطئ محافظة الإسكندرية زحام شديد بالتزامن مع عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نسبة الأشغال وصلت إلى 100% داخل شواطئ المحافظة.





شهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حادثتين غرق داخل شواطئها، بالتزامن مع توافد المصطافين والأهالي إلى الشواطئ، لقضاء عطلة العيد.وشهد شاطئ"إسحاق حلمي" حالة غرق لشاب 18 سنة في الساعات المبكرة لصباح أمس الإربعاء يدعى"أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، وذلك عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.