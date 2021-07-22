تعرف على تصريحات ديباي بعد انضمامه إلى برشلونة

عبر الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الجديد، عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله للنادي الكتالوني قادمًا من ليون الفرنسي.





ديباي قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الخميس :"إنه أمر مذهل أن أتبع حلمي، أنا متشوق حقًا للعب أمام الجماهير".





وأضاف :"أنا متحمس جدًا جدًا، واعتقد الفريق جاهز للموسم القادم والآن حان وقت عودة البطولات وإظهار الطموح".





وتابع :"أريد أن أشكر المدرب على نيته الكبيرة بضمي وثقته بي".





وواصل :"أنا سعيد جدًا، حلمي تحقق، ومتشوق جدًا لرؤوية زملائي والتدرب معهم".





وتحدث ديباي عن ميسي قائلًا :"إنه حلم اللعب معه، إنه أسطورة ولا أحتاج لقول المزيد".





وزاد :"أفضل لاعب في العالم انظروا ما فعله في كوبا أمريكا، أنا متشوق جدًا للعب معه، جودته لا شك بها وأنا مُعجب به، في أرض الملعب: علي أن اجري فقط والكرة أعلم أنها ستأتي إلي، لأنه لاعب ذو جودة عالية ويمكنه فعل أي شيء".





وأردف :"بالأمس شاهدت متحف برشلونة رأيت كرات الذهبية لميسي وربما هنالك واحدة قريبة، بالتأكيد من أحلامي هي اللعب مع ميسي".





وأشار :" أتيت إلى برشلونة من اجل التركيز على كرة القدم وكما قال الرئيس أنهم ينظروا لحلول من أجل حل الأزمة المالية".





واختتم :"أنا لست أركز على هذا الموضوع،أنا هنا من أجل الفوز ببطولات وغير ذلك لا يقلقني".



