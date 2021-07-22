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تعرف على تصريحات ديباي بعد انضمامه إلى برشلونة

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الجديد، عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله للنادي الكتالوني قادمًا من ليون الفرنسي.

ديباي قال في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الخميس :"إنه أمر مذهل أن أتبع حلمي، أنا متشوق حقًا للعب أمام الجماهير".

وأضاف :"أنا متحمس جدًا جدًا، واعتقد الفريق جاهز للموسم القادم والآن حان وقت عودة البطولات وإظهار الطموح".

وتابع :"أريد أن أشكر المدرب على نيته الكبيرة بضمي وثقته بي".

وواصل :"أنا سعيد جدًا، حلمي تحقق، ومتشوق جدًا لرؤوية زملائي والتدرب معهم".

وتحدث ديباي عن ميسي قائلًا :"إنه حلم اللعب معه، إنه أسطورة ولا أحتاج لقول المزيد".

وزاد :"أفضل لاعب في العالم انظروا ما فعله في كوبا أمريكا، أنا متشوق جدًا للعب معه، جودته لا شك بها وأنا مُعجب به، في أرض الملعب: علي أن اجري فقط والكرة أعلم أنها ستأتي إلي، لأنه لاعب ذو جودة عالية ويمكنه فعل أي شيء".

وأردف :"بالأمس شاهدت متحف برشلونة رأيت كرات الذهبية لميسي وربما هنالك واحدة قريبة، بالتأكيد من أحلامي هي اللعب مع ميسي".

وأشار :" أتيت إلى برشلونة من اجل التركيز على كرة القدم وكما قال الرئيس أنهم ينظروا لحلول من أجل حل الأزمة المالية".

واختتم :"أنا لست أركز على هذا الموضوع،أنا هنا من أجل الفوز ببطولات وغير ذلك لا يقلقني".

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كره القدم ديباي برشلونة

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