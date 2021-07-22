الأهلي يحسم موقفه من ضم هذه الصفقة

حسم مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفهم من التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويرتبط اللاعب المتوج مع فريقه بلقب كأس الكونفدرالية بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.





واستقر النادي الأهلي على إغلاق ملف التفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي، خاصةً في ظل ارتفاع مطالب ناديه المادية من أجل خروجه.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالى والعاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-0.