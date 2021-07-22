كريستين لاجارد: متحور دلتا يمكن أن يثبط تعافي الاقتصاد الأوروبي





حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن سلالة دلتا يمكن أن تثبط تعافي الاقتصاد من وباء كورونا، خاصة في قطاع الخدمات.





وقالت لاجارد، إن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، على الرغم من ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسية، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.



