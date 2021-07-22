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عربات إسعاف وأطقم طبية.. إجراءات "صحة أسيوط" في عيد الأضحى (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 08:51 م
داليا الحسين
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قال الدكتور وائل حمدي، وكيل مديرية الصحة بأسيوط، إنهم وضعوا خطة طواري ورفع الاستعدادات بجميع مستشفيات المحافظة قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه لم يتم التوقف أبدا عن تقديم الخدمات الصحية خلال أيام الأعياد والعطلات والإجازات.

وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس أن الخدمات الطبية تقدم طوال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع مستشفيات المحافظة، والأطقم الطبية بأكملها متواجدة.

وأشار إلى أنه تم توزيع عربات الإسعاف على أماكن التنزهات والتجمعات، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات بجانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، متابعا: "نتأكد من وضع الكمامات والتعقيم المستمر للمراكز الصحية والمستشفيات ولايوجد مشاكل حتى الأن".

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