عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة





عكر البنك الأهلي من أفراح نظيره الأهلي الأفريقية بعدما نجح في خطف تعادلًا ثمينًا بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.









تقدم الأهلي أولًا عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47 بتصويبة قوية، وتعادل البديل كريم بامبو برأسية رائعة قبل نهاية اللقاء بـ4 دقائق.





الشوط الأول

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 4 تغييرات في تشكيل فريقه نظرًا لمشاركة عدد من لاعبيه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقامة في اليابان.7





البداية الهجومية الأولى في اللقاء كانت من جانب الضيوف حيث سدد محمد حامد كرة في الدقيقة 2 من على حدود منطقة جزاء الأهلي لكنها مرت بعيدة عن مرمى علي لطفي حارس الأهلي.





وفي الدقيقة 9 أشهر حكم المباراة عبد العزيز السيد البطاقة الصفراء الأولى في المباراة وكانت من نصيف فادي فريد مهاجم البنك الأهلي بعد تدخله القوي على أقدام حمدي فتحي في وسط الملعب.





ومرر علي معلول كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 22 أمسكها محمود الزنفلي حارس مرمم البنك الأهلي دون خطورة على مرماه.





وفي الدقيقة 16 مرر محمد مجدي أفشة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ارتقى لها محمود كهربا برأسه لكن أحمد الزنفلي حارس المرمى تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه منقذًا فريقه من فرصة خطيرة.





وحصل محمد هاني على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي بعد تدخل قوي من عاصم صلاح نفذها الدولي التونسي علي معلول ليتدخل محمود الزنفلي في الوقت المناسب ويبعدها عن منطقة جزاء فريقه.





وأطلق عمرو السولية تصويبة قوية في الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الزنفلي حارس البنك الذي واصل الدفاع عن مرماه ببراعة وتصدى للكرة.





وسقط فادي فريد في منطقة جزاء الأهلي بعد احتكاك بعمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر حيث طالب مهاجم البنك بركلة جزاء لكن عبد العزيز السيد حكم اللقاء طالب باستكمال اللعب دون احتساب أي شيء بعد التأكد من تقنية الفيديو المساعد "فار".









وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق أرسل بدر بانون مدافع الأهلي كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها جونيور أجاي، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر للزنفلي وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب القميص الأحمر من أجل التسجيل.





وحصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 42 نفذها علي معلول ارتطمت بحائط الصد لتتحول إلى ركلة ركنية الذي نُفذت بطريقة ذكية لكن دفاع البنك الأهلي نجح في التعامل معها وأبعد الكرة عن منطقة جزاءه.





وسدد عمرو السولية في الدقيقة 43 كرة أرضية اصطدمت بحمدي فتحي لتغير اتجاهها وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي حارس البنك الأهلي وينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف بين كلا الفريقين.





الشوط الثاني





قبل بداية هذا الشوط قرر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي إجراء التغيير الأول في صفوف فريقه بالدفع بمحمود سيد في وسط الملعب بدلًا من محمد حامد.





ومع الدقيقة 46 وصلت الكرة إلى موسى ديوارا مهاجم فريق البنك الأهلي داخل منطقة الأهلي ليسددها قوية لكن بعيدة عن مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.





ونجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 48 بعدما تلقى عرضية أرضية من جونيور أجاي لمست "كعب" كهربا لتصل إلى أفشة الذي وضعها داخل الشباك معلنًا تقدم الفريق الأحمر.





بعد هدف التقدم للأهلي حاول لاعبو البنك العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل حيث تلقى فادي فريد كرة بينية ضربت دفاعات الفريق الأحمر ليتدخل علي لطفي الوقت المناسب ويُبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.





ونفذ عاصم صلاح ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 53 من الناحية اليسرى للبنك الأهلي لكن كرته ارتطمت بالحائط ولم تُشكل أي خطورة على دفاع الأهلي.









واستخلص بدر بانون الكرة في الدقيقة 59 لتصل إلى كهربا الذي انطلق باتجاه منطقة جزاء البنك ليمررها إلى زميله محمد شريف المنفرد بالمرمى لكن الأخير لم ينجح في ترويض الكرة وتصل سهلة إلى مدافعي الضيوف.





وسدد أسامة إبراهيم ظهير أيمن البنك الأهلي تصويبة قوية في الدقيقة 64 تصدى لها علي لطفي حارس مرمى الأهلي وحولها إلى ركلة ركنية ببراعة.





ولجأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى دكة بدلاء فريقه للمرة الأولى في اللقاء بإشراك أليو ديانج بدلًا من جونيور أجاي ليرد عليه خالد جلال بالدفع بمحمد مثناني بديلًا لزميله معروف يوسف.





وسدد محمد مجدي أفشة كرة قوية علت عارضة محمود الزنفلي حارس ممرى البنك الأهلي في الدقيقة 68، ليجري خالد جلال المدير الفني للبنك تغييره الثالث والرابع في اللقاء بالدفع بمحمد بسيوني بدلًا من أحمد ياسر وكريم بامبو بدلًا من موسى ديوارا.





وسدد محمد فتحي متوسط ميدان البنك الأهلي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن مرمى علي لطفي، ليقوم موسيماني في الدقيقة 73 بإشراك والتر بواليا بدلًا من محمود كهربا.





وفي الدقيقة 82 سدد عمرو السولية كرة مرت بعيدة عن مرمى محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي ليرمي موسيماني بتغييره الثالث بإشراك مروان محسن بدلًا من محمد شريف.













وقبل نهاية المباراة ب4 دقائق نجح البديل كريم بامبو في إداك التعادل للبنك الأهلي بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى بأقدام زميله عاصم صلاح ليضعها برأسه داخل الشباك.









بعد هدف التعادل للبنك الأهلي سعى لاعبو الأهلي لتسجيل الهدف الثاني ليسدد عمرو السولية كرة قوية في الدقيقة 88 لكنها ذهبت بين أحضان محمود الزنفلي حارس مرمى الضيوف.









واحتسب حكم اللقاء عبد العزيز السيد 5 دقائق وقت بدل من الضائع حصل خلالهم أيمن أشرف على البطاقة الصفراء بعد عرقلة كريم بامبو، لكن النتيجة استمرت على حالها وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في شباك كل فريق.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 52 ليستمر في المركز الثاني بجدول الترتيب، كما رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 26 ليحتل المركز الخامس عشر.



