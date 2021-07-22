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ناصيف زيتون يحكي كوليس إعلان "Magic Carpet"

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر ناصيف زيتون فيديو له،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يوضح فيه تفاصيل كواليس إعلان "ماجيك كاربت" الجديد.

علق"ناصيف"علي الفيديو قائلًا:"هيك كانت اجواء تصوير اعلان magic carpet حملوا التطبيق وخلوا اوقاتكن كلها تسلية ومرح".

الجدير ذكره أن ناصيف نشر مؤخرًا صورة ساحرة له في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها على قارب وسط البحر بملابس صيفية وخلفه مناظر طبيعية خلابة، ولاقت صورته إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم الكبير له، وتمنوا له إجازة موفقة.

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