Advertisements

بيليه يشيد بإنجاز مارتا في الأولمبياد

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أشاد الأسطورة بيليه بمواطنته مارتا، نجمة منتخب البرازيل، واصفا إياها بـ"أكثر من مجرد لاعبة كرة قدم"، بعد أن سجلت في خمس دورات متتالية من الألعاب الأولمبية.

وأحرزت مارتا (35 عاما)، هدفين في فوز منتخب "السامبا" الساحق 5-0 على الصين أمس الأربعاء، في مباراته الافتتاحية في أولمبياد طوكيو، لتصبح أول لاعب أو لاعبة تسجل في خمس دورات أولمبية تواليا.


وكتب بيليه، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، عبر حسابه على "إنستغرام": "مرحبا مارتا، ربما تنامين الآن لأنك في القسم الآخر من العالم. آمل أنك تحلمين بما حققتيه منذ بضع ساعات. بالحديث عن ذلك، كم من الأحلام ألهمت اليوم؟".

وتابع: "إنجازك يعني أكثر من مجرد سجل شخصي. هذه اللحظة تلهم الملايين من الرياضيين من رياضات أخرى من كل أنحاء العالم، الذين يكافحون من أجل أن يحظوا بالتقدير".

وأردف اللاعب الذي حمل القميص رقم 10 إسوة بمارتا الآن: "هنيئا لمشوارك.. أنت أكثر من مجرد لاعبة كرة قدم. تساعدين في بناء عالم أفضل بفضل موهبتك، والذي تحظى فيه النساء بمساحة أكبر".

وكانت مارتا، التي تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة كرة قدم عبر التاريخ، بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات، وهو رقم قياسي، كانت قد سجلت هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004، وبعد ثنائية الأمس رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا في الألعاب الأولمبية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعة الا ربع

تطورات مثيرة في مستقبل كيليان مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 40 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل المثير مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس دونجا.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز لتعويض رحيل ساسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

09:35 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

09:32 م

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

08:56 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان