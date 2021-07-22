ليس دونجا.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز لتعويض رحيل ساسي





يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب التفاوض مع مسؤولي بيراميدز للتعاقد مع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الصيف المقبل.





مفاوضات الزمالك لضم أحمد توفيق





وفتح مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك خط مفاوضات مع أحمد توفيق، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في الحصول على خدمات أحمد توفيق ليصبح بديلاً للدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي قرر عدم تمديد عقده مع القلعة البيضاء والرحيل لنادي الريان القطري.





من جانبه أبدى أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز موافقة مبدئة على العودة لصفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



