بدرية طلبة تهاجم مروجي شائعات وفاتها

ردت الفنانة بدرية طلبة على شائعات وفاتها، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و كتبت "طلبة" من خلال مشاركتها منشور لأحد مروجي الشائعات والذي كتب قائلا: "وفاة الفنانة بدرية طلبة إثر تعرضها لحادث سير"، لترد قائله: "كلب من كلاب الإشاعات".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة بدرية طلبة بالدراما، كان دورها الذي قدمته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.