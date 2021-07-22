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بدرية طلبة تهاجم مروجي شائعات وفاتها
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:13 م
مي مرسي
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ردت الفنانة بدرية طلبة على شائعات وفاتها، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
و كتبت "طلبة" من خلال مشاركتها منشور لأحد مروجي الشائعات والذي كتب قائلا: "وفاة الفنانة بدرية طلبة إثر تعرضها لحادث سير"، لترد قائله: "كلب من كلاب الإشاعات".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة بدرية طلبة بالدراما، كان دورها الذي قدمته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
و كتبت "طلبة" من خلال مشاركتها منشور لأحد مروجي الشائعات والذي كتب قائلا: "وفاة الفنانة بدرية طلبة إثر تعرضها لحادث سير"، لترد قائله: "كلب من كلاب الإشاعات".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة بدرية طلبة بالدراما، كان دورها الذي قدمته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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