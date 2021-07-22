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عاصي الحلاني يروج لأالبومه الجديد

الخميس 22/يوليو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان عاصي الحلاني بوستر لألبومه الجديد "كل الفصول"،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "عاصي" على الصورة قائلًا:"باقي 3ساعات علي الحلقة الاستثنائية ل ألبوم اليوم الساعه 8 بتوقيت السعوديه خليكم جاهزين وحملوا التطبيق".

حلقة " كل الفصول" الحصرية على تطبيق فن بوكس، وستعرض عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف، من اعداد وتقديم طوني سمعان، وفكرة وادارة تسويق حبيب رحال، وسيطل فيها الى جانب "ابو الوليد"، زوجته كوليت واولادة الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.

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