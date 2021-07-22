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عاصي الحلاني يروج لأالبومه الجديد
الخميس 22/يوليو/2021 - 10:34 م
منار داود
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نشر الفنان عاصي الحلاني بوستر لألبومه الجديد "كل الفصول"،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق "عاصي" على الصورة قائلًا:"باقي 3ساعات علي الحلقة الاستثنائية ل ألبوم اليوم الساعه 8 بتوقيت السعوديه خليكم جاهزين وحملوا التطبيق".
حلقة " كل الفصول" الحصرية على تطبيق فن بوكس، وستعرض عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف، من اعداد وتقديم طوني سمعان، وفكرة وادارة تسويق حبيب رحال، وسيطل فيها الى جانب "ابو الوليد"، زوجته كوليت واولادة الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا اضافة الى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل واحمد المنجد.
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