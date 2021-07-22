إصابة 8 أشخاص اثر انقلاب سيارة بوادي النطرون (أسماء)

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة عند الكيلو 193 إتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.



المصابون هم: ملك بهجت سعد، 16 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد ابراهيم عبد العال، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى محمد عبد العال، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد بهجت سعد، 7 سنوات، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، عبد الرحمن بهجت سعد، 38 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء عبد العال عبد الرازق، 37 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد بهجت سعد، 19 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جنا بهجت سعد، 13 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.