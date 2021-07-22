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أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل المثير مع الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن تعادل فريقه أمام الأهلي وحصوله على نقطة شيئ كبير خاصة وأن اللقاء كان أمام بطل إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"تحدثت مع اللاعبين بأن الأهلي قادم من سفر وفرحة بالحصول على بطولة إفريقيا ولعبنا على سلبيات هذا الأمر".

وتابع :"أهدرنا العديد من الفرص في المباراة واستحواذ الأهلي على وسط الملعب جعلني أدفع بمحمود السيد في بداية الشوط الثاني".

وأشار :"الهدف المبكر الذي سجله الأهلي في بداية الشوط الثاني جلعني أقوم بتنشيط الأجنحة وأبلغت اللاعبين بأننا سنخوض المتبقي من المباراة على كرة واحدة".

وأوضح :"حققنا تعادل مهم أمام فريق كبير كنا نعد له بشكل مميز، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعبي فريقه الذين نفذوا المطلوب منهم وبذلوا مجهودا كبيرًا".


وأردف :"بين شوطي اللقاء أبلغت اللاعبين بضرورة عدم منح الأهلي فرصة الاستحواذ والحمد لله على التعادل".

وزاد :"لم نستسلم رغم الهدف الذي دخل مرمى فريقي وتغييراتي كانت هجومية من أجل التعادل".

وأكد :"مباراة  اليوم كانت مؤجلة وحصلنا فيها على نقطة من بطل إفريقيا وأضافت لرصيدي نقطة ومنحتني أفضلية عن المنافسين معي على الهبوط".

وتحدث عن الممر الشرفي الذي أقامه فريقه للأهلي قائلا :"لا أعرف التعصب فبدون الأهلي لن يكون هناك زمالك والعكس.. من يحصد بطولة تحتسب لمصر".

واختتم حديثه :"الممر الشرفي الذي قمنا به لفريق الأهلي هو أمر طبيعي".

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