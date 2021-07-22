محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم





أصبح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





يأتي ذلك حسب ما أوضح المعلق الرياضي، بلال علام، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وجود أنشيلوتتي على رأس قيادة تدريب ريال مدريد، ونجاحه في تحقيق ألقاب مع الملكي سيعجل من انتقال صلاح لصفوف الريال قريباً عاجلاً أم أجلاً بحكم إعجابه به ومحاولة ضمه من قبل لصفوف بايرن ميونيخ، وتذكروا هذه التغريدة جيداً".





يشار إلى أن محمد صلاح، الذي سوف ينتهي عقده مع ليفربول، في صيف 2023، قد غازل أندية الدوري الإسباني، من قبل في تصريحاته، خاصة برشلونة وريال مدريد.



