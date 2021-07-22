Advertisements

عقوبات أمريكية على وزير الدفاع الكوبي على خلفية قمع التظاهرات

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبي، ألفارو لوبيس مييرا، ووحدة في وزارة الداخلية للبلاد على خليفة "قمع المظاهرات" في كوبا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أدرجت كلا من مييرا والكتيبة الخاصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في إطار "قانون ماغنيتسكي" على خلفية تورطهما في "قمع المظاهرات" التي شهدتها كوبا مؤخرا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.

واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة "كوفيد-19"، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد، مطالبين بإجراء "انتخابات حرة".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها تدعم حق شعب كوبا للتظاهر وستأخذ التطورات الأخيرة بعين الاعتبار خلال مراجعة السياسة تجاه "جزيرة الحرية"، معربة عن استعدادها لفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في "قمع" الاحتجاجات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الذى تفرضه على كوبا بشكل فوري وكامل، معربا عن امله فى أن تحسن أمريكا علاقاتها مع كوبا وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وقال تشاو - فى مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الاستجابة لدعوة الصين تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الأمريكتين بأسرهما، مؤكدا أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعى وطريق تنميتها بشكل مستقل.

وأضاف تشاو أن بلاده تدعم كوبا بقوة في استكشاف طريق تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة، وتعارض بشدة التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وتدعم بقوة ما فعلته كوبا بشأن مكافحة (كوفيد-19)، وتحسين معيشة الشعب وحماية الاستقرار الوطني، مؤكدا التزام بكين بتعميق علاقات الصداقة بين البلدين.

أخبار تهمك

شاهد.. الأهلي يضرب شباك البنك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 14 ساعة

ليس دونجا.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز لتعويض رحيل ساسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة سوبر إلى موسيماني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُحدد بدلاء فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من خالد جلال بعد التعادل المثير مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

09:35 م

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

09:32 م

عاجل.. البنك يُعكر أفراح الأهلي الأفريقية ويخطف منه تعادلًا ثمينًا في مباراة مثيرة

08:56 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان