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عاجل.. أول رد فعل من نجم إسبانيا بعد إصابته الكارثية في الأولمبياد

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب لاعب المنتخب الإسباني داني سيبايوس عن أمله في تمكنه مساعدة منتخب بلاده، بعد الإصابة القوية التي تلقاها خلال مباراته ضد نظيره المصري، اليوم الخميس، في أولمبياد طوكيو.

ولم يفقد سيبايوس الثقة والعزيمة، وعلق عن إصابته عقب ساعات من المباراة، في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا: "نعم أنا متألم، ولكن لدي إيمان وطموح لبذل كل شيء من أجل العودة ومواصلة مساعدة زملائي في أولمبياد طوكيو".


وشهدت الدقيقة 41 من لقاء منتخبي إسبانيا ومصر الأولمبيين تعرض داني سيبايوس لإصابة خطيرة، بعد تدخل قوي من المهاجم المصري طاهر محمد طاهر، أدت إلى خروج اللاعب الإسباني من أرضية ملعب سابورو.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية عن إصابة سيبايوس بالتواء المفصل، وعليهم الانتظار لـ48 ساعة لرؤية تطورات الإصابة.

ومن المفترض أن يقوم الجهاز الطبي لإسبانيا بعمل المزيد من الفحوصات لمعرفة حالة سيبايوس في الأيام المقبلة، ولكن حتى الآن يجب الراحة لمعرفة تطورات هذا التورم.

ومن المؤكد الآن، هو خروج سيبايوس من حسابات مدرب منتخب إسبانيا للقاء يوم الأحد المقبل ضد أستراليا، ومن المستبعد أيضا مشاركته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 28 من الشهر الجاري ضد الأرجنتين، وربما يلتحق بمنتخب بلاده في حال تأهله إلى الأدوار الإقصائية للدورة.

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