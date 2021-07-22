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جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف

الخميس 22/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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تفقد المهندس جمال حجاب مدير عام صرف القليوبية، مصرف القليوبية الرئيسي ك 46، وسحارة الموريج على مصرف شبين القناطر، ومصرف بلبيس ك 50.15.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - أن الجولة شهدت المرور على سحارة مصرف بلبيس أسفل ترعة الإسماعيلية ك 25، ومصرف بلبيس ك 52.15 ونقطة التقائه مع مصب مصرف الجبل الأصفر الجديد، ومصرف بلبيس ك 46.6 وك 51.150 وك 51.500، مؤكدة أن المصارف بحالة حسنة، والجسور مستقرة، والمناسيب آمنة.

وأشارت الوزارة، أنه تم المرور أيضًا على محطة رفع بلبيس بالقلج، ومتابعة أعمال تسليك فوانيس المص بمعرفة حفار الإدارة، مؤكدة أنه تم التنبيه بضرورة تشغيل الوحدات بكامل طاقتها، لخفض منسوب المياه في مبدأ مصرف بلبيس.

جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف
جولة تفقدية لمدير عام صرف القليوبية على عدد من المصارف

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