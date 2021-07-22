موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي





حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي موقفه النهائي بشأن العناصر الراحلة عن القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.





وكشف مصدر خاص بالنادي الأهلي إلى وجود قرار نهائي داخل الإدارة بعدم إستمرار النيجيري جونيور أجايي والزامبي والتر بواليا خلال الفترة القادمة.





في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى إيجاد عروض مناسبة للثنائي من أجل بيعهم في ظل عدم إقتناع موسيماني بمستواهم.





يُذكر أن النادي الأهلي في طريقة للحصول على إثنين من أبرز العناصر الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ما جعله يبحث رحيل اجايي وبواليا.



