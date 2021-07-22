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عاجل.. نجم الزمالك يستقر على الرحيل
الخميس 22/يوليو/2021 - 09:30 م
محمد أيمن
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أبدى واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات اليصفية الجارية في ظل خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأشار مصدر خاص داخل نادي الزمالك إلى أن إسلام جابر قرر الرحيل عن افريق بنهاية الموسم خاصةً في ظل إمتلاكه الكثير من العروض الحلية أبرزها فريق نايد كوكاكولا الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.
وينتظر اللاعب موافقة إدارة ناديه على الرحيل خاصةً أنه يبتعد عن المشاركة في المباريات في ظل اقتناع كارتيرون بالدفع بأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي منذ البداية.
يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز منتظرًا أن ينتهي الأهلي من خوض المباريات المؤجلة له لمعرفة شكل البطولة.
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