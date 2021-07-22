عاجل.. تعليق ناري من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لن يتحدث عن أعذار بعد تعادل فريقه في لقاء اليوم أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق مشيرًا في الوقت ذاته بأن فريقه سيقاتل حتى النهاية في بطولة الدوري.





وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لست راضيًا على نتيجة مباراة اليوم ومحبط من نفسي ومن فريقي بعد التعادل".





وتابع :"سنحت لنا فرص عديدة في الشوط الأول وكانت كفيلة بحسم اللقاء لكننا أهدرناها".





وأشار :"في كرة القدم عندما تُخطئ فإن كرة القدم ستعاقبك وهو ما حدث في المباراة".





وهل تأثر فريقه بغياب الدوليين قال موسيماني :"لا أحب خلق الأعذار رغم أن الأولمبياد خارج الأجندة الدولية وهناك أندية رفضت ترك لاعبيها المشاركة في هذه البطولة".





واختتم حديثه :"هناك متغيرات في كرة القدم.. سنقاتل حتى النهاية في بطولة الدوري والمشوار لا يزال طويلًا ولا أحد يعرف ماذي سيحدث غدًا".



