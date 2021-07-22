مصرع عاملان سقطا في خزان مياه داخل مصنع ببني سويف

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الخميس، بعد أن سقطا داخل خزان مياه بأحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.



وتلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيهم بلاغا بمصرع عاملان سقطا داخل حزان مياه بمصنع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، وجه على الفور بسرعة كشفت ملابسات الواقعة وانتقال سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مشرحة المستشفى.



وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى أن العاملان وهم

"أيمن.ع.ع" 30 سنة، ورمضان.س.ش" 30 سنة، وتوفي أثناء النقل ومقيمان بمركز الواسطى، وأنهم أثناء عملهم بالمصنع سقطا داخل الخزان ولقوا مصرعهم فى الحال وجري نقل العاملان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.